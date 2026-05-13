★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２人工知能 ３フィジカルＡＩ ４データセンター ５ドローン ６半導体製造装置 ７宇宙開発関連 ８蓄電池 ９防衛 １０ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「フィジカルＡＩ」が３位となっている。 ソニーグループが前週末８日、半導体受託生産の世界最大手ＴＳ