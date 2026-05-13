応用地質が大幅続伸している。１２日の取引終了後に、２６年６月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年６月末日及び１２月末日時点で２００株以上を保有する株主を対象に、特設サイトでおコメやグルメ、スイーツや電化製品、選べる体験ギフトなどと交換できる株主優待ポイントを保有株数と保有期間に応じて２０００～２万２０００ポイント（年４０００～４万４０００ポ