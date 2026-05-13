アーセナルがイングランド代表DFベン・ホワイトが負傷により、今シーズンの残り試合を欠場することを発表した。10日に行われたプレミアリーグ第36節ウエスト・ハム戦に先発出場したホワイトだったが、前半28分に負傷交代。その後、検査と専門医による診察を受けた結果、深刻な内側側副靭帯損傷を負ったことが確認されたという。今季の残り試合を欠場することを発表したクラブは、「医療チームがベンの回復とリハビリのプログ