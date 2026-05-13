ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、来季からレアル・マドリー指揮官に就任するための最終交渉に入っているようだ。英『BBC』が伝えた。現役引退後、ポルトやチェルシー、インテルを率いたモウリーニョ氏は、10-11シーズンにR・マドリー監督に就任。初年度にコパ・デル・レイ制覇へと導き、11-12シーズンにはラ・リーガを制覇したものの、無冠に終わった12-13シーズン後に退任していた。昨年9月からはベンフィカ