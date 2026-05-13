大きく切って映える一皿に！「キャベツと豚肉のステーキミニトマトソース」【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品今が旬のキャベツは、甘さとやわらかさが増し、いっそうおいしくなっています！そこで今回は、大きくカットしてこんがり焼き上げ、食卓映えさせた、キャベツが主役のレシピをお届けしましょう。堤 人美さん教えてくれたのは▷堤 人美さん料理研究家。