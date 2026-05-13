開催：2026.5.13 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 2 - 10 [マリナーズ] MLBの試合が13日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。 アストロズの先発投手は今井達也、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。 2回表、5番 ランディ・アロザレーナ 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマリ