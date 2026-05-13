F.K.Solutionsは4月10日〜5月28日18時の期間、同社が運営する育児に奮闘するママパパと子どもたちのための全天候型屋内公園施設「こどもっちパーク」の出店候補地を、地域の人々の声をもとに募集する参加型プロジェクト「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始した。●採用された家族は「こどもっちパーク」10年間無料！同プロジェクトでは、「『こどもっちパーク』がここにあったら嬉しい」という出店可能な空き物件情報