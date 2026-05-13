【写真＆動画】向井康二『THE神業チャレンジ』オフショット／走るバスの窓へのボール打ち込み成功の瞬間／「服がゴルフ笑」過去のテニス投稿 Snow Manの向井康二が、5月12日放送の『THE神業チャレンジ』（TBS系）に出演。「神業テニス」に初参戦し、「走るバスの窓にボールを打ち込め！」など、神業三番勝負に挑んだ。 ■向井康二、“神業テニス”オフショット公開 向井は自身のInstagramでオフショットを公開。