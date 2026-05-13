上村工業 [東証Ｓ] が5月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.2％増の220億円に伸びたが、27年3月期は前期比5.4％減の208億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.7％増の61.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の21.0％→22.3％に上昇した。 株探ニュース