サンネクスタグループ [東証Ｓ] が5月13日昼(12:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比68.5％増の6.5億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の7.1億円→8億円(前期は7.5億円)に11.9％上方修正し、一転して5.5％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.9億円→3