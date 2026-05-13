日比谷総合設備 [東証Ｐ] が5月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比40.9％増の114億円に拡大し、27年3月期も前期比2.9％増の118億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を130円→150円(前の期は94円)に増額し、今期は110円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は46.7％増配とする方針とした。 直近