ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ [東証Ｇ] が5月13日昼(12:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比35.0％増の6.8億円に拡大し、通期計画の11億円に対する進捗率は前年同期の56.1％を上回る62.5％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.5％増の4.1億円に伸びる計算になる。 直