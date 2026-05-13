東レ [東証Ｐ] が5月13日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.1％増の795億円になり、27年3月期も前期比13.2％増の900億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の26円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比14倍の393億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.7％→3