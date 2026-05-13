三井海洋開発 [東証Ｐ] が5月13日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比90.6％増の158億円に拡大し、通期計画の579億円に対する進捗率は27.4％に達し、5年平均の15.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.6％→11.4％に改善した。 株探ニュース