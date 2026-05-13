北海道千歳市で2026年5月13日、平屋が燃える火事がありました。火事があったのは、千歳市協和の平屋の建物です。13日午前11時ごろ、「平屋の住宅から煙と炎」と目撃者から消防に通報がありました。消防によりますと建物が炎上していて、現在までにけが人は確認されていないということです。消防による消火活動が続けられています。