HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、ファイナリストのSAKURA（飛咲来・15歳※参加時の年齢）が圧倒的な成長を見せた。【映像】15歳練習生、引き締まったウエストあらわな衣装で大胆開脚！ついに最終審査の舞台へ。ファイナリストに選ばれたのは、最年少のSAKURAとAYANA（桑原彩菜・19歳）だ。SAKURAは富山ののどかな環境で育ち、は歌もダンスも未経験。オーディションに