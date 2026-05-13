お笑いコンビ「ダイアン」ユースケ（49）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・55）に出演。大物芸人と初共演した時の印象を語った。この日はお笑いタレント・東野幸治がゲスト出演。東野は「大阪でよく、俺とユースケ、月亭方正でご飯を食べに行ったりとか」と切り出し、「マルコポロリで一緒にやってて」と回想。カンテレ「お笑いワイドショーマルコポロリ！」（日曜後1・59）に「ダイアン」がレ