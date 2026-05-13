机の上に置かれた2つの「からし」の小袋が示す妻からの暗号が話題を集め、SNSで反響を呼んでいる。【映像】妻が仕掛けた「からし2個」の意味投稿したのは、絵本『パタパタどうぶつえん』を手掛けるイラストレーターのタケウマさん（@StudioTakeuma）。「これは妻からの暗号で、冷蔵庫に豚まんがあって、2個は食っていいよ、という意味です」というコメントとともに、机の上に置かれたからしの小袋2つの画像をXに投稿した。日常