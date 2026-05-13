タレント・若槻千夏が、12日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜深2：36〜深2：55）に出演。バラエティー界の裏ボスを明かした。【写真】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太心理テストの結果、“裏ボス”疑惑をかけられた若槻は「裏ボス感があるキャラなだけ」と否定。「番組で言うと、大久保（佳代子）さんとか。ボソっと大久保さんが言ったことを私が声を大きくして広める」と解説