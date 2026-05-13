ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。質疑応答の最後には、中野園子コーチなどから礼儀面などを厳しくしつけられた坂本に対し、指導者になってから伝えたい「人として大事なこと」についての質問があった。坂本