女子フィギュアスケートで五輪2大会連続でメダルを獲得、世界選手権では3連覇を含む優勝4回を果たした坂本花織が13日、引退会見で自身の結婚を発表した。相手は大学時代に知り合ったといい、入籍は5日。恥ずかしさからか発表直後には受け取っていた花束に顔を隠す仕草も見られた。【映像】恩師らのメッセージに涙する坂本花織坂本は終始笑顔で引退会見を終え、恩師から花束を受け取った後、締めの挨拶。その最後に「この場を借