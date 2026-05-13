ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で開いた現役引退の記者会見で、今月上旬に結婚したことを明かした。大学時代に出会った同い年の男性といい、「（性格は）真逆で常に冷静に物事を考える人」と話した。