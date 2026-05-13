ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行い、結婚したことを発表した。電撃発表にインターネット上では「ビックリしたわ〜！もう、スケート一筋かと思ってた」「イヤーびっくり！お幸せに」「引退会見で結婚発表とな。おめでとうございます！」「大谷さんが久しぶりにホームラン打つし坂本花織さんが結婚を報告するし。今日は嬉しいニュースが