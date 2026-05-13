女子フィギュアスケートで五輪2大会連続でメダルを獲得、世界選手権では3連覇を含む優勝4回を果たした坂本花織が13日、引退会見を行った。冒頭、恩師らからメッセージを受け取り涙する場面もあったが、その後は終始笑顔で質問に答えた。会見前には報道陣にメッセージカードを配り、さらに答えに困ると「みなさん挙手制で（笑）」など、答えを求める珍場面も出るなど“花織ワールド”全開になった。【映像】恩師らのメッセージに