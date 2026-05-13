桐野夏生が文豪・谷崎潤一郎に挑んだ小説『デンジャラス』が、吉岡里帆主演で連続ドラマ化され、NHK総合にて2027年1月より放送されることが決まった。【写真】『デンジャラス』吉岡里帆、オダギリジョー、中村ゆりのソロショット本作は、「デンジャラス」な男に恋し、「デンジャラス」な人生を生きた“女性たち” の〈愛と欲望〉の物語。女たちが恋した男は、流行作家であった。男は愛した女をモデルに小説を書く癖があり、