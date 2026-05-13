朗読劇『ラヴ・レターズ〜2026 Summer Special〜』が7月30日〜8月2日に東京・PARCO劇場にて上演されることが決定。キャストが発表された。【写真】朗読劇『ラヴ・レターズ〜2026 Summer Special〜』キャスト発表1989年にニューヨークで誕生した『ラヴ・レターズ』は、たった2人の俳優が手紙のやり取りを読み継ぐことで、1組の男女の人生を浮かび上がらせる不朽の名作。日本では1990年の初演からPARCO劇場で上演し続けてきた。