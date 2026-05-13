ヴィン・ディーゼルが主演・製作を務める人気カーアクションシリーズ『ワイルド・スピード』のテレビドラマシリーズが、Peacockで製作されることが決定した。【写真】『ワイルド・スピード』にクリスティアーノ・ロナウド参戦かヴィン・ディーゼルが2ショットで示唆Varietyによると、現地時間5月11日、ニューヨークで開催されたNBCユニバーサルのアップフロント・プレゼンテーションに登壇したヴィンは、過去10年にわたりフ