第74期王座戦（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟）は、伊藤匠王座への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントがスタート。５月12日（火）には１回戦の藤井聡太竜王・名人―斎藤明日斗六段戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、力戦調の横歩取りから抜け出した藤井竜王・名人が83手で勝利。快勝といえる内容で２回戦進出を決めています。○リターンマッチ目指して挑戦には４連勝が必要な本トーナメント。藤井竜王・名人は