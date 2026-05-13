不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第４回公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、番組ロケに同行したアシスタントディレクター（ＡＤ）が被害当日の様子を証言。ロケバス内で被害女性がワンピースからピンマイクを外す際に仕切りがなかったことなどを明かした。出廷したアシスタントディレクターの女性は、フリーランスとして同番組のロケを不定期で２〜３か月に