「ルパン三世」ミュージックの生みの親で、映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが４日午前６時８分、老衰のため東京都内の自宅で死去した。８４歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れの会を予定している。大野さんが率いるルパンバンドによる今月３０日のプロデュースライブ（ビルボード東京）は予定通り開催する。高校野球のブラスバン