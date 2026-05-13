本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に53打席ぶりの本塁打となる7号ソロを放った。復活の一発に敵地元局も脱帽した。初回の第1打席に右前打を放った大谷。第2打席はカウント2-1から強振し、左中間スタンドに叩き込んだ。実に12試合、53打席ぶりとなる一発。ジャイアンツ地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」の実