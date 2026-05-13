現在ワールドツアー開催中の世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶが最新ショットを公開した。１３日までにインスタグラムを更新。スペイン語で「これは別れじゃないよ」と記し、メキシコ市での公演を終え、同ライブでの舞台裏の自身や控え室でのメンバーらの姿のショットを多数シェアした。ダメージデニムの隙間から見せたメンバーおそろいの「７」の友情タトゥーもちらりと見せている。この投稿にネット上では「アミが見たかっ