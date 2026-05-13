地元・神戸で会見、今後は指導者へフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。報道陣へ感謝を示したメッセージカードに始まり、最後はまさかの電撃結婚をサプライズ発表。明るく、気遣いができる坂本らしい引退会見となった。神戸市内の会見場にはカメラ約30