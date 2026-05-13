◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン左前浅屈けん炎からの復帰戦となるシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は坂路を楽な感じのまま、単走で駆け上がり、５５秒５―１２秒３をマークした。清水久調教師は「サラッと単走で。単走ならフワッと気が抜けて、走れますね。今週は輸送もありますから」と説明。中間は坂路で４９秒８