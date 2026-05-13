本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発。第2打席で53打席ぶりとなる7号ソロを放った。本塁打の瞬間、現地の実況席に現れた人物が話題になっている。12試合ぶりの一発だった。ジャイアンツ先発ハウザーのシンカーを捉えると、打球速度105.9マイル（約170キロ）の当たりは左中間へグングンと伸び、スタンドに吸い込まれた。この瞬間、現