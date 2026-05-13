神戸市内で引退会見フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王は、会見の最後に特大サプライズで結婚を発表。ファンの間に衝撃が走った。26歳の坂本は会見の最後に、「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」とサプライズ報告。今月5日に入籍したという。報道陣からどよめきが起き