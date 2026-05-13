ミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見を行い、最後に結婚を発表した。会見の模様はＴＢＳの情報番組で生中継され、Ｘ（旧ツイッター）では「かおちゃん」「引退会見」「坂本花織選手」など関連ワードがトレンド入りした。白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいた