◆米大リーグアストロズ２―１０マリナーズ（１２日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手（２８）が、３２日ぶりのメジャーのマウンドとなる本拠のマリナーズ戦に先発も、４回を投げ満塁弾含む２本塁打を浴びて渡米後ワーストの６失点で初黒星（１勝）を喫した。防御率は９・２４となった。１回を３者凡退でスタートしたものの、２回先頭打者のローリーを歩かせるとアロザレーナにスライダ