【セリア】から、遊び心たっぷりの「ファンシー雑貨」が登場しています。食べ物モチーフを取り入れたポーチやシールなど、思わず手に取ってしまいそうなアイテムばかり。可愛さ満点の食べ物系雑貨をチェックしてみましょう。 収納アイテムが美味しそう！？ 「ミニ収納ケース パンケーキ」\110（税込）バターがのったパンケーキをモチーフにしたミニ収納ケー