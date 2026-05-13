スマホを共有している小学生の娘に、まだ伝えていなかった病気の再検査。不安を解消したくて相談した「対話型AI」が、娘本人にその秘密をバラしてしまい……？ 友人が、体験談を語ってくれました。 「何でも答えてくれるAI」という存在 最近、私はスマホの「対話型AI」アプリを頼りにしていました。 こちらがメッセージを送ると、まるで人間とチャットをしているかのように、献立の相談から悩み事まで即座に答え