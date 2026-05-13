VIBYが、2ndデジタルシングル「HANAMARU」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。本作は、うまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に「自分自身に、はなまるをあげてほしい」という想いが込められているという。MVは、春の季節感が漂うヨーロッパの少年のムードを基調に、ブルー＆グリーンの色味が感じられる開放的な空間で撮影され、エネルギッシュなVIBYのダンスパフォーマンスが光る映