2月に妊娠を発表したタレント・小池美由が12日、自身のインスタグラムを更新。マタニティーフォトを公開した。 【写真】膨らんだお腹の上に重ねた2人の手イケメン元格闘家に抱かれる妻 小池は「マタニティフォトを撮った日」と題して投稿。当初は撮影を考えていなかったというが、「結果は、、、 撮ってもらって非常によかったよ百戦錬磨のスタッフさんたちによって あっという間に素敵な写真が出来上がり感動して