真庭警察署 特殊詐欺に使われた銀行口座のキャッシュカードを譲り渡したとして、岡山県笠岡市冨岡の派遣社員の男（52）が13日、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反（有償譲渡）の疑いで逮捕されました。 真庭警察署によりますと、男は2025年12月16日、20万円の融資を受ける約束で自分名義のキャッシュカード1枚を千葉県松戸市のビルの一室に郵送し、氏名不詳者に譲り渡した疑いが持たれています。 男