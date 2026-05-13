4月1日に始まった自転車の青切符制度を巡り、静岡県警は1か月間で37人の違反行為に青切符を交付したと発表しました。県警によりますと、静岡県内で4月1日から30日までの1か月間に青切符が交付されたのは37人で内訳は携帯電話を見ながら運転するながらスマホが23人、通話が12人右側通行と信号無視がともに1人でした。指導警告したのは、2168件で一番多かったのは一時不停止が1137件と半数以上を占め次いで、2台以上が並んで進む行為