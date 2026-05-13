『トップガン』40th アニバーサリー スチールブック仕様 4K UHD＋ブルーレイ セット (C) 1986,2026 Paramount Pictures. All rights reserved. ハピネットは、映画「トップガン」公開40周年を記念し、「『トップガン』40th アニバーサリー スチールブック仕様 4K UHD＋ブルーレイセット」を7月3日に発売する。価格は8,690円。発売・販売元はハピネット・メディアマーケ