河津町では、「母の日」を過ぎ出荷が終わったカーネーション畑で花苗を引き抜く作業を手伝う援農ボランティアツアーが人気になっています。これは、河津温泉旅館組合やカーネーション農家などが毎年行っているツアーで、2026年で18回目となります。生産農家では、「母の日」が過ぎると出荷されなかったカーネーションを引き抜く作業が行われます。自分で収穫したカーネ