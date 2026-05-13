俳優の加藤清史郎（24）が12日、自身のXを更新し、阪神タイガースを応援する姿を公開した。【写真】加藤清史郎が「顔真っ赤っか」虎ユニ＆メガネ姿加藤はこの日、神宮球場でヤクルトvs阪神を観戦したよう。「お酒で顔真っ赤っかですが本日現地です大声で六甲おろし歌ったばっかりです」とユニフォーム＆メガネの自身の写真を披露し、「このまま勝つぞ、勝利の男神ですからね」とつづった。試合は、10対0で阪神の勝利。「