お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、13日放送のNHK総合『あさイチ』（月〜金曜・午前8時15分）に生出演。「老害かも…」と感じるエピソードを明かした。【動画】全員40歳以上！「オトナの独身男女メモドライブ!!」に参加した大久保佳代子この日の番組のテーマは「老害」。自覚するエピソードを聞かれ「若いスタッフに最近の恋愛事情を聞きがち」と挙げた。詳しく聞かれると、「聞きたいじゃない。彼氏彼女いるの