岐阜県垂井町で5月10日、「インドホシガメ」とみられるカメが見つかりました。 【写真を見る】｢カメを捕獲している｣ 住宅の駐車場で“インドホシガメ”とみられるカメが見つかる 体長は約20センチ 譲渡や販売には環境省の登録･許可が必要 岐阜･垂井町【画像あり】 警察によりますと5月10日、男性から「カメを捕獲している。今から警察署に持って行く」と電話がありました。 カメは垂井町の住宅の駐車場で見つかり、インドホシガ