なにわ男子の道枝駿佑（23）が13日、都内でブランドアンバサダーを務める韓国のスキンケアブランド「numbuzin」の新テレビCM発表会に登壇した。道枝はシートマスクの箱を模したセットから登場。上下白のセットアップで登場し「4枚入りのうちの1枚として出てきました」とユーモアを飛ばして、会場を沸かせた。会見ではジェンガの模型を使ってトークを展開。1本1本抜いていき、書かれたお題に回答していった。“最高に決まった日”に